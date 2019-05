Heute letzter Tag vom Spargelfest

Mannheim.Jede Mutter erhält ein Blümchen, und es geht um 11 Uhr los mit einem großen Jazzfrühschoppen mit Daniel Prandl und Band: Heute, am dritten und letzten Tag, endet das Spargelfest der "Löwenjäger". Schauplatz ist das Gelände der Firma Möbel Peeck in der Turbinenstraße in Käfertal, wo es genug Parkplätze wie auch eine Bushaltestelle direkt davor gibt, man zudem keine Nachbarn stört. Zum Finale am

...