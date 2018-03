Klingende Erinnerungen an Mozarts Aufenthalt

Mannheim.Vor genau 240 Jahren konnte die kurfürstliche Residenz einen prominenten Gast willkommen heißen: Wolfgang Amadeus Mozart. Der Ruf des berühmten Hoforchesters zog viele Musiker an - so auch den 21-jährigen Ausnahmekünstler aus Salzburg. Von Oktober 1777 bis März 1778 hielt er sich in Mannheim auf. Heute erinnern die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg an diesen Aufenthalt. In

...

Sie sehen 7% der insgesamt 5666 Zeichen des Artikels