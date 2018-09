Kohlbacher - das Kraftpaket vom Kreis

Mannheim/Wetzlar.Wenn die Rhein-Neckar Löwen heute Mittag (13.30 Uhr) in der Handball-Bundesliga bei der HSG Wetzlar antreten, ist das nicht nur für Linkshänder Vladan Lipovina, der bis Januar 2017 drei Jahre bei den Mittelhessen am Ball war, eine Reise in die Vergangenheit. Noch viel intensiver wurde wohl Löwen-Kreisläufer Jannik Kohlbacher bei der HSG geprägt. Nach seinem Wechsel vom TV Großwallstadt im

...