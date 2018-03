Kollektiver Aussetzer

Anzeige

Kiel.Schon wenige Minuten nach dem Schlusspfiff hatte Nikolaj Jacobsen die Niederlage abgehakt. „Der THW Kiel hat hochverdient gewonnen, weil er gerade in den ersten 30 Minuten klar besser war“, sagte der Trainer der Rhein-Neckar Löwen nach dem 22:27 (9:17) im Topspiel der Handball-Bundesliga und dachte dabei allen voran an die Phase zwischen der zehnten und 30. Minute: „Da haben wir überhaupt keinen Zugriff mehr bekommen.“ Und schon nahm das Unheil seinen Lauf.

Dabei erwischten die Löwen einen ordentlichen Start in die Begegnung, in der zunächst nichts darauf hindeutete, dass die erste Halbzeit in einem Fiasko enden wird. Die Badener legten ein 2:1 (3.) vor und versäumten es, den Vorsprung auszubauen. Die Abwehr zwang Kiel zu ein paar unvorbereiteten Würfen, doch aus den daraus resultierenden Ballgewinnen machte der deutsche Meister viel zu wenig. Gudjon Valur Sigurdsson setzte einen Gegenstoß an die Latte, ein Pass von Torwart Andreas Palicka landete im Aus und nicht beim völlig frei durchgestarteten Patrick Groetzki.

Schon in den ersten zehn Minuten zeigte sich allerdings, dass die Badener Probleme im Positionsangriff haben. Gegen die defensive und unglaublich aggressive 6:0-Formation der Kieler tat sich die zuletzt so starke Offensive schwer, klare Möglichkeiten herauszuspielen. Besonders Alexander Petersson, ansonsten die Zuverlässigkeit in Person, stand völlig neben sich. Ein Offensivfoul, ein Schrittfehler, schwache Abschlüsse aus der Distanz – beim isländischen Linkshänder funktionierte ungewohnt wenig.