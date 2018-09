Kurioser Treffer lässt Waldhof jubeln

Pirmasens.Hoch her ging es nach dem Abpfiff der Regionalligapartie des FK Pirmasens gegen den SV Waldhof, der mit 3:1 (2:1) gewann, auf der Pressekonferenz. Diese ist nämlich bei den Pfälzern öffentlich, es können also alle Fans, soweit sie noch einen Platz im sehr engen Raum finden, der Veranstaltung beiwohnen. Plötzlich stand Waldhof-Trainer Bernhard Trares am Pranger und musste laute

...