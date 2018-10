Löwen bringen sich in Champions League um den Lohn

Skopje.Nach den zuletzt schwankenden Leistungen in der Handball-Bundesliga, ist die Bilanz der Rhein-Neckar Löwen auch in der Champions-League nicht mehr positiv. Beim HC Vardar Skopje unterlagen die Badener am Samstagabend knapp mit 27:29 (15:13) und haben nun nach vier Spielen in Gruppe A zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto.

Beim Champions-League-Sieger von 2017 war vor allem

...