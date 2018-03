Löwen schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe

Filip Taleski (RNL) gegen Nicolas Claire. © AS Sportfoto/ Binder

St. Leon-Rot.Am Ende Platz vier in Gruppe A, was schon vergangene Woche feststand, und nun wohl das Achtelfinale gegen den THW Kiel – für die Rhein-Neckar Löwen änderte sich mit dem 30:30 (13:15) gegen den HBC Nantes erwartungsgemäß nichts mehr an der Ausgangslage für die Ende März anstehende K.o.-Runde in der Handball-Champions-League. Beim Remis gegen die Franzosen vor 2000 Zuschauern im ausverkauften

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4405 Zeichen des Artikels