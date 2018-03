Anzeige

Mannheim.Seit Samstag sind die „Mannheimer Becher“ erhältlich, weswegen das Einkaufszentrum Q6 Q7 und der Münzplatz seit mehreren Tagen zur Anhaltestelle für Kaffee-Liebhaber geworden sind. Der Trinkbehälter soll Mannheim nachhaltiger machen, die Pappbecher von den Straßen verdrängen und ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft setzen. Für den Verkaufsstart des Bechers wurde bewusst der 24. März gewählt, weil an diesem Tag auch die „Earth Hour 2018“ ist - eine Stunde in der bei Sehenswürdigkeiten und in Unternehmen für eine Stunde die Beleuchtung ausbleibt.

Für Caroline Golly, Projektmanagerin der Klimaschutzagentur Mannheim, ist die Kampagne rund um den Becher nach wenigen Stunden bereits ein Erfolg. „Das ist wirklich ein Thema für die Leute, hoffentlich bald auch für immer“, erklärt Golly. Die „Earth Hour“ reicht der Agentur zum Umweltschutz allerdings nicht aus. Deshalb steht der Auftakt der Mehrwegbecherkampagne „Bleib deinem Becher treu“ auch unter dem Motto „Mannheim im Kaffeewandel.“

Insgesamt haben sich 14 Unternehmen an dem Projekt gegen Abfall beteiligt. Das Auffüllen der Kampagnenbecher und eigener, nachhaltigen Bechern ist demnach in allen teilnehmenden Verkaufsstellen möglich. Rund um das Thema Kaffee hat das Einkaufszentrum Q6 Q7 außerdem eine Ausstellung mit mehreren Aktionen organisiert. So konnte bei regionalen Röstereien der deutschen Röstergilde Kaffee probiert, eine Fotoausstellung von Momentaufnahmen mit dem Heißgetränk besichtigt und die Reise der Kaffeebohne bis zum Getränk in Erfahrung gebracht werden.