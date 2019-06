Nibelungen als Mehrteiler

Worms.Sie ist eine der Lieblingsgeschichten der Deutschen und gehört zu Europas großen Mythen: die Nibelungensage. Die Erzählung über Königstochter Kriemhild, Drachentöter Siegfried und den heldenhaften Hagen, deren Anfänge bis zur Völkerwanderung reichen, zieht seit Generationen Leser in ihren Bann. Und alljährlich begeistern an historischer Stätte in Worms die Nibelungen-Festspiele auf einer

...