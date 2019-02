Schläfrig, unpräzise, ideenlos und uninspiriert

Sinsheim.So schlecht hat man die TSG 1899 Hoffenheim in dieser Saison, zumindest im eigenen Stadion, noch nicht gesehen: Das 1:1, das sich die Kraichgauer gestern gegen Fortuna Düsseldorf "erkrampften", war am Ende sogar "glücklich für uns", empfand TSG-Trainer Julian Nagelsmann. "Hoffe" strahlte während der gesamten 90 Minuten keine Torgefahr aus. Die so gelobte Offensive der TSG blieb total blass.

...