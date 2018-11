Taleski - Überraschung und Gewinner

Mannheim.Ein junger, sportlicher Mann im Schnee - das ist an sich erst einmal nichts Ungewöhnliches, wenn sich all das nicht in Mazedonien und nur 70 Kilometer von der griechischen Grenze entfernt ereignet hätte. "In Krusevo gibt es einen kleinen Berg und ein paar Lifte. Jeder aus diesem Ort kann Skifahren", sagt Filip Taleski und lacht, wenn er an seine Kindheit denkt. Auch der heute 22-Jährige

...