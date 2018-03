Tollbrings Erinnerungen an die ehemalige Liebe

Jerry Tollbring (l.) trifft heute mit den Löwen auf Kristianstad. © AS Sportfoto/ Binder

St. Leon-Rot.Jerry Tollbring versucht erst gar nicht, irgendetwas zu beschönigen. „Natürlich schmerzen diese Niederlagen, weil sie uns um eine bessere Ausgangsposition in der Champions League gebracht haben“, sagt der Linksaußen der Rhein-Neckar Löwen und denkt an die beiden vorangegangenen Auftritte des deutschen Handball-Meisters in der Königsklasse. Ende des vergangenen Jahres verlor der Bundesligist

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4342 Zeichen des Artikels