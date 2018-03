„Unbeschreibliche Spiele“ für Wellinger

Pyeongchang.Nach seinem nächsten Olympia-Erfolg wollte es Andreas Wellinger gemütlich angehen lassen. Statt rauschender Sause im Deutschen Haus stand für den Olympiasieger von der Normalschanze in Pyeongchang nach Silber von der großen Schanze schon der nächste Wettkampf im Fokus. "Oa Weißbier geht scho'", merkte der 22 Jahre alte Bayer schnippisch an, nachdem er sich in einem packenden Wettbewerb nur

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4074 Zeichen des Artikels