Waldhöfer Erlebnisfußball

Mannheim.Der SV Waldhof beeindruckt seine Fans weiter mit einer ganz starken Form. Auch wenn der Endstand von 2:0-(0:0) über Eintracht Stadtallendorf durch die Tore von Gianluca Korte (67.) und Dorian Diring (90.+2) nicht auf den ersten Blick darauf schließen lässt, bleibt festzustellen, dass der SVW derzeit Erlebnisfußball praktiziert. Nur am Ergebnis müssen sie noch weiterarbeiten. "Wenn es überhaupt etwas Negatives gibt, dann ist das unsere Chancenverwertung", ist Trainer Bernhard Trares mit der Art und Weise, wie sein Team derzeit auftritt, mehr als einverstanden.

Und vor allem ist sein Team gegen eine phasenweise mit allen Mann verteidigende Stadtallendorfer Gästeelf auch geduldig geblieben. "Wenn man sieht, dass wir in der ersten Halbzeit dreimal am Aluminium gescheitert sind, dann ist das schon hart", pustete "Dauerläufer" Diring hinterher erstmal tief durch. Doch für Trauer über die vergebenen Riesenmöglichkeiten von Andreas Ivan (25., 44.) und Nicolas Hebisch (39.) nahm er sich mit seinen Mitstreitern keine Zeit. "Wir haben uns in der Kabine geschworen, dass wir genauso weiterspielen wie in den ersten 45 Minuten und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen", erläuterte der Elsässer.

Als die Gäste aus der Nähe von Marburg im Laufe der zweiten Halbzeit etwas stärker aufkamen und auch mal etwas für ihre Offensive taten, boten sich der Trares-Elf mehr Räume. Eine Schrecksekunde, als Kevin Conrad den Torschuss von Eintracht-Akteur Laurin Vogt auf der Linie klären musste (62.), galt es zu überstehen. Dann schlug Korte mit dem 1:0 zu (67.). Kurz darauf stand erneut Conrad im Mittelpunkt. Nach einem Foul an seinem Gegenspieler erhielt er einen Schlag in den Mund und blutete stark. Zwei eingedrückte Schneidezähne, die noch in der Nacht in der Heidelberger Kopfklinik fixiert wurden, waren der Auslöser für die Blutungen. Noch ist nicht sicher, ob "Connes" beim Spitzenspiel in Saarbrücken am Ostersamstag wieder dabei sein kann. "Er ist hart im Nehmen. Wenn einer spielt, dann er", machte Co-Trainer Benjamin Sachs nach dem Abpfiff in Optimismus.