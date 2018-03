Zentrale Feier für Taufbewerber im Bistum Speyer

Speyer.Heute, am ersten Fastensonntag, um 15 Uhr in der Domkrypta Speyer wird Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann sechs Männer und zwölf Frauen im Alter von 19 bis 57 Jahren offiziell zum Sakrament der Taufe zulassen. Die Taufbewerber werden danach - wie es altchristlicher Tradition entspricht - im Normalfall in der Osternacht in ihren Heimatpfarreien getauft und gefirmt. Sie empfangen dann auch zum

