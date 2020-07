Patrick Groetzki als Nachtwächter

Heidelberg.Als Nachtwächter-Praktikant hat Handball-Nationalspieler Patrick Groetzki sein Rhein-Neckar-Löwen-Trikot in Heidelberg mit einem historischen Gewand getauscht. Der Rechtsaußen begleitete an der Seite von Stadtführer Andreas Bolz 18 Gäste in die Welt des Mittelalters. Seinen großen Auftritt hat er in der Kettengasse, wo er von versoffenen Corps-Herren und einem Kalb mit rot glühenden Augen erzählt. Wegen des obligatorischen Corona-Abstands kommt der Handballstar seinen Fans auf der Tour nicht wirklich nahe. Doch die meisten Besucher - Dauerkarten-Inhaber und Löwen-Fans - sind trotzdem zufrieden. „Wir haben jede Menge über Heidelberg gelernt und ich finde Patricks neues Trikot steht ihm super“, sagt Ilona, die die Zwangspause im Profihandball schlimmer findet als Schokoladenentzug.

Groetzki wird im Rahmen der Aktion „Praktikant Patrick packt an“ auch noch bei einer Metallbaufirma und einem Bauunternehmen aushelfen, das ihn auf der Großbaustelle eines Hochwasserrückhaltebeckens einsetzen will.

Mit dem neuen „Trikot“ hat sich der Löwenstar trotz schwülen 30 Grad schnell angefreundet: „Es könnte leichter sein, aber es fühlt sich gut an, mal in alte Montur zu schlüpfen“, sagt der gebürtige Pforzheimer, der selbst mal in der Heidelberger Altstadt gewohnt hat. Genau neben der Alten Brücke in einem rot weißen Haus, das heute den „kleinen Spanier“ beherbergt. „Ich habe auch noch einiges über die Stadt gelernt, was ich noch nicht wusste“, sagt Groetzki als er sich nach der Tour die schmalen Lederstiefel abstreift.