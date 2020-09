Stadt und Polizei verstärken Präsenz

Heidelberg."Um einzelne Störer aus der Altstadt fernzuhalten, werden wir weiterhin vermehrt Gefährderanschreiben und Aufenthaltsverbote prüfen und erlassen", bestätigte Stadtsprecher Christian Beister dieser Redaktion auf Nachfrage. Die Dienstzeiten des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) seien bereits unlängst in den Nachtstunden verlängert worden. "Wir werden den KOD zudem verstärkt in der Kernaltstadt einsetzen."

Die Stadt stehe in engem Austausch mit der Polizei: "Das Polizeipräsidium hat eine gezielte Verstärkung der Präsenz sowie die weitere Erhöhung des Kontrolldrucks in der Altstadt zugesagt. Das Platzverweisverfahren sowie die Aufenthaltsverbote werden mit Blick auf erkannte Störer konsequent angewandt und im Rahmen der Kontrollen durchgesetzt", formulierte der Sprecher weiter. Die Polizei werde ferner weitere Kräfte mobilisieren und bündeln, um an den Brennpunkten in der Altstadt "gezielt und lagebildorientiert deutliche Schwerpunkte zu setzen". Die Sicherheitspartnerschaft mit dem Land bilde dafür "das optimale Fundament".

Mehr als 20 Streifenwagen der Polizei waren in der Nacht auf Sonntag notwendig, um Eskalationen in der Altstadt zu beruhigen. Zwei Streitigkeiten vor Gaststätten in der Unteren Straße waren mit zwei Leichtverletzten noch vergleichsweise glimpflich abgelaufen. Gegen 3.30 Uhr gerieten dann aber zwei Gruppen auf dem Marktplatz aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Dabei wurde eine Person durch einen Stich in den Unterarm mit einem noch unbekannten Gegenstand schwer verletzt. Beide Tatverdächtige konnten zunächst flüchten, wurden aber wenig später von Beamten in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen.

Anstatt dem Opfer zu helfen, zückten einzelne Passanten Handys und filmten die Szenerie. Auf die Spitze trieb es der Polizei zufolge ein angetrunkener Mann, der den Schwerverletzten aus nächster Nähe aufnahm. Als er zurückgedrängt wurde, setzte sich der Mann zur Wehr und griff die Polizisten an. Als diese ihn festnahmen, solidarisierten sich mehrere Schaulustige mit dem Festgenommen und bedrängten ihrerseits die Beamten.

Nur mit Mühe wurde die Ansammlung aufgelöst, so die Polizei. Erste Ermittlungen gegen einzelne Personen, die nicht geholfen haben, sind bereits eingeleitet. Polizeipräsident Andreas Stenger teilte mit, es habe sich an diesem Abend bewährt, dass im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft zusätzliche Beamte in der Altstadt im Einsatz waren.

Kurz vor 5 Uhr trafen Polizisten in der Fußgängerzone auf zwei verletzte Männer – auf Höhe des Anatomiegartens sowie der Sophienstraße. Beide wiesen Schnittverletzungen am Hals auf, wie sie von abgeschlagenen Flaschen herrühren könnten. Die Ermittlungen der Polizei dazu laufen.