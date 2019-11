Xavier Naidoo 2020 in Ladenburg - Karten ab Freitag

Ladenburg.Für ein Konzert des Mannheimer Musikers Xavier Naidoo in Ladenburg gibt es ab Freitag, 8. November, Karten im freien Vorverkauf. Das teilte die Veranstaltungsagentur Demo Promotions am Dienstag mit. Der Sänger kommt am Samstag, 15. August 2020, zu einem Open-Air-Auftritt auf die Festwiese. Ladenburg ist eine von insgesamt 15 Stationen der "Hin und weg"-Open-Air-Tournee.

Tickets sind ab

...