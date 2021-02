"Leben" - neue Perspektiven für die Region Odenwald-Tauber

Odenwald-Tauber.Was ist für Sie im Lockdown ein Moment des Glücks? Ein dampfender Cappuccino in einem Moment der Ruhe? Eine Serie, die weinen, lachen und bangen lässt? Oder ein Spaziergang, um neue Ecken in der Umgebung zu entdecken? Im „Leben“ erwarten Sie Inhalte, die Ihnen helfen, ihr Leben in der Region Odenwald-Tauber abwechslungsreicher zu gestalten und neue Dinge auszuprobieren. Bis wir die Region wieder erkunden können, stellen wir Ihnen hier Tipps für die Tage bis dahin vor: Holen Sie sich zum Beispiel Anregungen für Ihren täglichen Spaziergang.

Wir stellen Ihnen den neuen Roman von Erfolgsautorin Ingrid Noll vor, entführen Sie in die Welt des wahren Verbrechens mit Podcast-Empfehlungen und kritisieren das neue Album von Kings of Leon. Für mehr Spaß zu Hause zeigen wir Ihnen, wie Sie außergewöhnliche Heißgetränke wie Matcha Latte, Golden Milk oder Cold Bew Tonic zu Hause nachbrauen können und welche Gesellschafsspiele zu zweit Spaß machen – garantiert streitfrei. Gleichzeitig stellen wir Ihnen inspirierende Menschen aus allen Lebensbereichen vor, die die Region nach vorne bringen oder die Welt ein klein bisschen besser machen.

Und wenn es endlich wieder möglich und sicher ist, freuen wir uns, Sie für Ausflüge und Events in der Region zu begeistern: Top Sehenswürdigkeiten, spannende Museen und Freizeitempfehlungen für die ganze Familie.

Aber „Leben“ ist viel mehr als Ausgehen und Unterwegssein; es ist auch das schöne Gefühl, von einem Buch so gefesselt zu werden, dass man es nicht mehr weglegen kann, es ist die Serie in Dauerschleife oder das Album immer wieder von vorne hören zu müssen.

Sie finden hier auch die meisten Inhalte unserer Kulturredaktion: In Interviews oder Porträts bringen wir Ihnen nationale und internationale Superstars genauso näher wie die Größen und hoffnungsvollen Newcomer aus der regionalen Kulturszene. Das Spektrum kann dabei von Billie Eilish, den Rolling Stones oder den Foo Fighters über Herbert Grönemeyer, Wolfgang Niedecken, AnnenMayKantereit und Casper bis Bülent Ceylan, Apache 207 oder Get Well Soon reichen, von Nationaltheater bis Kunsthalle.

Solch schöne Momente machen für uns das Leben aus. Deswegen widmen wir diesem Lebensgefühl hier einen eigenen Bereich.