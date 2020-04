Gefahren mit den Waffen

Zum Leserbrief „Diskriminierung der Sportschützen“ vom 14. März:



O Wunder! Nachdem sich herausgestellt hat, dass der Attentäter von Hanau Mitglied eines Schützenvereins war, werden diese und unser Waffenrecht hinterfragt. Als Reaktion darauf erklären uns Mitglieder von Schützenvereinen, dass der Schießsport doch eigentlich ganz harmlos ist, weil dank unseres restriktiven Waffenrechts eigentlich gar nichts passieren kann.

Eigentlich das gleiche Ritual wie immer! Zu den Ausführungen von Herr Wunder in seinem Leserbrief: Ja, der Täter von Hanau hatte als Mitglied eines Schützenvereins vermutlich keinen Waffenschein, sondern nur eine Waffenbesitzkarte. Das hat ihn aber offenbar nicht daran gehindert, entgegen den Regeln seine Waffe im öffentlichen Raum zu führen und damit Menschen zu erschießen. Ja, nach allem, was der Öffentlichkeit bekannt ist, war der Täter von Wahnfantasien geleitet. Ohne die Verfügbarkeit von Schusswaffen hätten diese Wahnfantasien vermutlich nicht dermaßen tödliche Folgen gehabt.

Auch Sportwaffen sind Waffen. Ja, die meisten Schützen sind sicher gesetzestreu – wie die große Mehrheit der Bevölkerung. Auf den Webseiten von Schützenvereinen werden als Vorteile des Schießsports Konzentration, Präzision, mentale Disziplin, Kraft, Sehvermögen et cetera. genannt – das alles mögen valide Ziele sein. Mir erschließt sich jedoch nicht, warum man dafür neben Laser-, Luft- und Kleinkalibergewehren auch großkalibrige oder gar halbautomatische Waffen braucht? Oder warum zum Beispiel die Firma Jochen Schweizer in Zusammenarbeit mit Schützenvereinen „Schießübungen mit verschiedenen Großkalibern“ anbietet und dabei „Grundzüge des Präzisionsschießens, Schießübung unter Zeitdruck, Schießen auf kurze Distanz“ gelehrt werden?



Als Sportgeräte ungeeignet



Wie das Beispiel Walter Lübcke zeigt, kann man zwar auch mit einer Kleinkaliberwaffe einen Menschen tödlich treffen, aber Großkaliber sind Waffen zum Stoppen und Töten und daher als Sportgeräte nicht geeignet und abzulehnen. Und das sollten auch die Schützenvereine endlich beherzigen. Es geht nicht darum, gesetzestreue Sportschützen zu diskriminieren. Aber die Gefahren, die aus dem Vorhandensein von Waffen und dem Umgang damit erwachsen, sollten schon noch diskutiert werden dürfen. Was diese Überlegungen mit „grün“ und „links“ zu tun haben, bleibt sicher das Geheimnis des Herrn Wunder.

Horst Schmitz, Mannheim



Wenn ein armer, vorher diskriminierter „Sportschütze“ seine 44er Magnum auspackt und in Hanau neun andersartige Mitbürger abknallt, dann war dies laut Herrn Wunder ein Irrer. In Winnenden hat der Sohn eines diskriminierten Sportschützen die Waffe seines Vaters entwenden können, um einmal ordentlich draufzuballern.

9-mm-Pistolen oder größere Kaliber sind keine Sportwaffen, diese sind Waffen für olympische Sportschützen und für den Biathlon. Es ist an der Zeit, dass den armen, diskriminierten Sportschützen, deutschlandweit, solche Waffen entzogen werden, ohne Ausnahmen. Eine 9-mm-Baretta ist keine Sportwaffe! Sie ist ein Tötungsinstrument und sehr gut geeignet für Amokläufe.

Peter Mellein, Neulußheim



Originalausgabe unter http://bit.ly/2Uj9MiV