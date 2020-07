Mannheimer Gemeinderat beschließt Finanzhilfe für Club-Betreiber

Mannheim.Der Mannheimer Gemeinderat hat zwei Unterstützungspakete für Club-Betreiber auf den Weg gebracht, die unter Finanzeinbußen durch die Corona-Krise leiden. Zum einen votierten sie mit großer Mehrheit - nur die FDP war dagegen - für einen Antrag der SPD. Die Idee: Der fürs ausgefallene Stadtfest vorgesehene Zuschuss in Höhe von 126 000 Euro wird in einen Sonderfonds für die Club-Szene gesteckt. Ein Runder Tisch, unter anderem mit Vertretern der Szene und den kulturpolitischen Sprechern der Fraktionen, soll klären, wie der Betrag sinnvoll eingesetzt werden kann. Der Runde Tisch soll bereits diesen Freitag tagen. Die CDU-Fraktion konnte mit diesem Antrag mitgehen - sie hatte zuvor in einem eigenen Antrag gefordert, das Geld konkret für eine mehrwöchiges Freiluftfestival für die Clubszene zu verwenden. Damit fanden die Christdemokraten allerdings keine Mehrheit.

Außerdem beschloss der Gemeinderat gegen die Stimmen von CDU, FDP, Freie Wähler/Mannheimer Liste und Teilen der AfD, dass sich Mannheim mit 90 000 Euro an einer Soforthilfe für Live-Musik in der Metropolregion beteiligt.