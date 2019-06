23-Jähriger wegen Verdachts der Vergewaltigung in U-Haft

Eppelheim/Mannheim.Haftbefehl hat das Amtsgericht Heidelberg gegen einen 23-Jährigen erlassen, der vergangene Woche eine stark alkoholisierte Frau vergewaltigt haben soll.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten, soll der Mann aus Ghana sein 53-jähriges Opfer in den frühen Morgenstunden des 13. Juni am Mannheimer Hauptbahnhof oder zuvor in einem Zug getroffen haben. Nach bisherigen Ermittlungen gehen Staatsanwaltschaft und Kripo davon aus, dass die Frau erheblich alkoholisiert und nicht mehr in der Lage war, sich ohne fremde Hilfe fortzubewegen. Der Beschuldigte soll sie in eine S-Bahn in Richtung Haltestelle Eppelheim/Pfaffengrund begleitet haben, wo der Meldung zufolge beide ausgestiegen sind.

In einem Feld entlang der Gleise unter der Autobahn 5 soll der Mann sein Opfer vergewaltigt haben. Die Frau konnte, nachdem der Täter geflohen war, Passanten auf sich aufmerksam machen, die Rettungskräfte und Polizei riefen.

Durch Videoaufzeichnungen am Mannheimer Hauptbahnhof und die Täterbeschreibung des Opfers konnten die Beamten den Tatverdächtigen identifizieren und zur Fahndung ausschreiben. Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Bundespolizisten den Mann an einer Straßenbahnhaltestelle am Mannheimer Hauptbahnhof und nahmen ihn daraufhin fest. Am selben Tag wurde er dem Haftrichter vorgeführt und nach Erlass des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu melden.