RNV informiert über Fahrpläne an Weihnachten und Silvester

Mannheim/Region.Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH hat über die abweichenden Fahrpläne an Heiligabend, die beiden Weihnachtsfeiertage sowie Silvester informiert. Demnach fahren die Busse und Bahnen am 23. Dezember wie vor Wochenfeiertagen mit durchgehendem Nahverkehr.

An Heiligabend wird nach einem Samstagsfahrplan verkehrt, ab etwa 15 Uhr wie sonn- und feiertags und anschließend mit durchgehendem Nachtverkehr. Ausnahme bilden in Mannheim und Ludwigshafen die Linie 2, die den gesamten Tag über nach Sonn- und Feiertagsfahrplan fährt, die Linie 4, auf der um 15.47 Uhr ab Berliner Platz eine zusätzliche Fahrt nach Bad Dürkheim Bahnhof startet, sowie die Linie 6, die ab 16 Uhr nur noch zwischen Rheingönnheim und Neuostheim verkehrt. In Heidelberg verkehrt die Linie 24 bis 17.30 Uhr zwischen Burgstraße und Hauptbahnhof West im 10-Minuten-Takt, danach im 20-Minuten-Takt und ab 20 Uhr im für Sonn- und Feiertage üblichen 30-Minuten-Takt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag fahren Busse und Bahnen ganztägig wie an Sonn- und Feiertagen, jedoch ebenfalls mit durchgehendem Nachtverkehr wie vor Wochenfeiertagen. Am 26. Dezember wird ganztägig nach dem Fahrplan wie an Sonn- und Feiertagen gefahren.

Am 30. Dezember fahren die Busse und Bahnen im durchgehendem Nachtverkehr.

An Silvester fahren die Linien nach dem Samstagsfahrplan, außerdem werden zusätzliche Fahrten eingerichtet. Die Linien 1 und 3 fahren in Mannheim in der Silvesternacht ab 0 Uhr alle 30 min. Die Linie 4 fährt zusätzlich ab Bad Dürkheim in Richtung Waldfriedhof bis 2.14 Uhr stündlich sowie um 3.14 Uhr bis zur Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof. In der Gegenrichtung fährt die Linie 4 ab Waldfriedhof stündlich bis 3.15 Uhr nach Bad Dürkheim sowie um 3.45 Uhr bis Mannheim Hauptbahnhof. Auch die Linien 6 und 7 fahren stündlich. Eine halbe Stunde versetzt verkehren zudem ebenfalls stündlich Busse der Nachtbuslinie 2 zwischen Kurpfalzbrücke und Neckarstadt West, der Nachtbuslinie 6 zwischen Berliner Platz und Neuostheim sowie der Nachtbuslinie 7 zwischen Paradeplatz und Vogelstang. In Heidelberg fahren die Moonliner-Nachtbusse der Linien M1, M2, M3, M4 und M5 in einem 30-Minuten-Takt. Darüber hinaus fahren die Buslinien 40, 43/46, 47 sowie 51 bis etwa 3:30 Uhr im Stundentakt. Die Buslinien 90, 94, 96 und 97 verkehren ab der Haltestelle Berliner Platz ab 0.30 Uhr stündlich.