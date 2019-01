Tauberbischofsheim: Suche nach 13-Jähriger ausgeweitet

Die Suche nach einem 13-jährigen Mädchen in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist am Donnerstagmorgen fortgesetzt worden. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Suche werde ausgeweitet, "starke Polizeikräfte" seien vor Ort, so der Sprecher.

Das Mädchen war am Mittwoch gegen 17 Uhr etwa auf Höhe der Tauberbischofsheimer Kläranlage offenbar ohne Fremdeinwirkung in die Tauber gefallen oder gestürzt. Passanten hatten dies beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Über 130 Einsatzkräfte aus der gesamten Region – darunter auch Strömungstaucher der DLRG und Rettungshundestaffeln – waren in die fieberhafte Suche mit einbezogen. Wegen des Einsatzes wurden kurzfristig auch die Nordbrücke in Tauberbischofsheim sowie die Straße zwischen Hochhausen und Werbach gesperrt. Gegen 21.30 Uhr wurde die Suche abgebrochen.