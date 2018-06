Teilnahmebedingungen BA-Gewinnspiel

1. Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Wilhelm Hess & Co. GmbH, Rodensteinstraße 6, 64625 Bensheim. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

2. Um teilzunehmen, muss man als Lösungswort das abgebildete Unternehmen angeben.

3. Die Teilnahme ist jeweils bis Montag der Folgewoche möglich. Unter allen Teilnehmern werden wöchentlich zwei Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro verlost. Der Gewinn wird vom jeweiligen Kooperationspartner zur Verfügung gestellt.

4. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Wilhelm Hess & Co. GmbH.

5. Die Gewinne können nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar bzw. kann nicht abgetreten werden. Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, nach Beendigung des Gewinnspiels/der Ziehung in den Print-/ Onlinemedien der Wilhelm Hess GmbH & Co GmbH namentlich veröffentlicht zu werden. Der Gewinner holt den Gutschein im Medienhaus am Ritterplatz, Rodensteinstraße 6, 64625 Bensheim ab.

6. Für die Durchführung des Gewinnspiels und der Gewinnermittlung ist die Angabe von persönlichen Daten wie Name, Vorname und Telefonnummer erforderlich. Die Datenerhebung basiert auf Art. 6 Abs. (1) lit. a) bzw. b) DSGVO. Zur Teilnahme am Gewinnspiels ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche Angaben der Wahrheit entsprechen und die Daten vollständig sind. Die bereitgestellten Daten der Gewinner werden zum Zwecke der Auslosung verwendet. Sie haben das Recht von der Wilhelm Hess GmbH & Co. GmbH unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten über Sie gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung und dem neuen BDSG. Den Datenschutzbeauftragen der Wilhelm Hess GmbH & Co. GmbH erreichen Sie unter der oben aufgeführten Adresse.

Hinweis: Ein Löschen oder ein Widerspruch bzw. eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten kann zur Folge haben, dass Sie am Gewinnspiel nicht teilnehmen können.

7. Die Wilhelm Hess GmbH & Co. GmbH behält sich das Recht vor, die Verlosung ganz oder in Teilen abzubrechen. Dies gilt insbesondere, wenn die Verlosung nicht planmäßig ablaufen kann. Dies gilt auch für den Fall, dass die Durchführung aus rechtlichen Gründen nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder ausgeschlossen wird, sowie bei Manipulationen oder Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und/oder die reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung beeinflussen.

8. Beim Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Wilhelm Hess GmbH & Co.GmbH vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

9. Die Wilhelm Hess GmbH & Co. GmbH wird mit der Übergabe der Gewinne von allen Verpflichtungen frei. Für Sach- und Rechtsmängel an den von den Kooperationspartnern zur Verfügung gestellten Gewinnen haftet die Wilhelm Hess GmbH & Co. GmbH nicht. Soweit Ansprüche im Hinblick auf die Gewinne seitens der Gewinner bestehen, sind diese direkt gegen den jeweiligen Kooperationspartner zu richten, der den Gewinn zur Verfügung gestellt hat. Eventuelle diesbezügliche Ansprüche der Wilhelm Hess GmbH & Co. GmbH gegen den jeweiligen Kooperationspartner gelten als an den Gewinner abgetreten. Vom Gewinner verursachte Mehraufwendungen trägt der Gewinner.

10. Sollte sich der Gewinner nicht bis zwei Monate nach dem Gewinnspiel zurückmelden, verfällt der Gewinnanspruch und ggfs. wird der Gewinn erneut verlost.

11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt hiervon die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt.