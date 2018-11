Verfolgungsfahrt über 250 Kilometer quer durchs Land

Schwäbisch Hall/Walldorf/Iffezheim.Ein aus dem psychiatrischen Krankenhaus in Weinsberg (Landkreis Heilbronn) geflüchteter 41-Jähriger Mann lieferte sich in der Nacht zu Montag mit der Polizei eine stundenlange Verfolgungsfahrt über mehrere Landkreise hinweg. Nach Angaben der Polizei wurden bei der über 250 kilometerlangen zurückgelegten Strecke mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet, außerdem entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Unter anderem sei ein Streifenwagen total beschädigt worden.

Am Sonntag gegen 16 Uhr soll der gerichtlich untergebrachte Mann aus dem Krankenhaus geflüchtet sein. Zeugen machten die Polizei darauf Aufmerksam, dass der psychisch kranke Patient an seiner Wohnanschrift in Vellberg (Landkreis Schwäbisch Hall) gesehen wurde. Dort stieg er in sein Auto ein und fuhr davon. Eine Streife sichtete gegen 22 Uhr das Fahrzeug und nahm die Verfolgung auf. Der 41-Jährige reagierte nicht auf das Anhaltezeichen der Beamten. Im Gegenteil: Er fuhr über rote Ampeln und umfuhr Straßensperren.

Wilder Ritt quer durch Baden-Württemberg

Über die B19 ging es weiter auf die A6 Richtung Nürnberg. Bei Feuchtwangen (Landkreis Ansbach/Bayern) fuhr der Mann kurz von der Autobahn ab, um die Fahrt in Richtung Mannheim fortzusetzen. Bei Ilshofen (Landkreis Schwäbisch Hall) zwang er einen Verkehrsteilnehmer nach einem Überholvorgang auf der rechten Seite zu einem Bremsmanöver. Der Gefährdete kam mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, konnte dies aber abfangen und einen Unfall verhindern. Der Polizei gelang es aufgrund seiner aggressiven Fahrstreifenwechsel nicht, den 41-Jährigen zu überholen, wie es seitens der Behörde weiter heißt.

Am Kreuz Walldorf vorbei fuhr er seinen Wagen weiter in Richtung Baden-Baden, passierte Karlsruhe und setzte die Fahrt in Richtung Frankreich auf der B500 fort. In einem Gewerbegebiet bei Iffezheim konnte der Flucht in den frühen Morgenstunden letztlich ein Ende gesetzt werden, nachdem der Flüchtige zwei Streifenwagen rammte. Auf dem Südring nahe der B36 wurde er gegen 4 Uhr gestellt und festgenommen. Der 41-Jährige wurde anschließend wieder in das psychiatrische Krankenhaus Weinsberg verbracht.

Bei dem Einsatz war ein Polizeihubschrauber und zahlreiche Streifenbesatzungen der Polizeipräsidien Heilbronn, Mannheim, Karlsruhe, Offenburg und Aalen sowie aus Bayern beteiligt. Verletzt wurde bei der Verfolgungsfahrt niemand. Dem 41-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Die Ermittlungen dauern an. Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall, Telefon: 07904/9426-0, zu melden.