"Gum-Walls" sollen Haltestellen sauber halten

Rhein-Neckar.Seit vergangenem Freitag stehen an ausgewählten Haltestellen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in Ludwigshafen und Mannheim sogenannte Gum-Walls, die für mehr Sauberkeit an den Haltestellen sorgen sollen. Wie die RNV mitteilte, bieten die Gum-Walls neben den Mülleimern eine zweite Möglichkeit, Kaugummis zu entsorgen.

Das Prinzip ist einfach: Anstatt die gekauten Kaugummis am Ende rücksichtslos auf den Boden zu spucken, können diese stattdessen an die Kaugummi-Wände geklebt werden. Wenn der Bogen anschließend voll ist, wird das Papier durch die Haltestellenservicegruppe einfach entfernt und im Müll entsorgt. So können Reinigungskosten reduziert werden, da die Entfernung von Kaugummi vom Boden aufwendig und kostenintensiv ist.

Die Testphase für die Gum-Walls beträgt laut Angabe der RNV vier bis sechs Wochen. Die Kaugummi-Wände stehen in Ludwigshafen an den Straßenbahn-Haltestellen Berliner Platz, Rathaus, Hauptbahnhof sowie "Am Schwanen". In Mannheim befindet sich eine Gum-Wall an der Haltestelle Maimarkt.