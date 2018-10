20 Jahre Cavatappi

„Cavatappi“ heißt aus dem Italienischen übersetzt Korkenzieher – wie passend der Name doch ist für ein italienisches Wein- und Feinkostgeschäft. Bereits wenn man die Tür zum Laden in der Domgasse 10 in Lampertheim öffnet, strömt einem pures italienisches Lebensgefühl entgegen, wenn man von den Inhabern Maria und Ivano Maron mit einem freundlichen „Ciao! Buongiorno!“ begrüßt wird. Wer auf der Suche nach einem köstlichen Tropfen aus Italien ist, der ist im Cavatappi an der der richtigen Adresse. Maria Maron als ausgebildete Weinfachberaterin kann ihren Kunden immer einen passenden Wein empfehlen. Das Sortiment umfasst rund 200 edle Tropfen aus fast allen italienischen Regionen. Zudem gibt es eine große Anzahl an offenen Weinen, die getestet werden können. Wenn aber lieber eine richtige Weinprobe gewünscht wird, ist dies in Lampertheim auch kein Problem. So bietet Maria Maron nach Voranmeldung Weinproben und auch Weinseminare für Gruppen ab acht Personen im Ladengeschäft an. Vor Weihnachten findet unter dem Titel „Schinken und Schaumweine“ eine Weinprobe statt, für die eine vorherige Anmeldung erforderlich ist.

Freitagabends ab 18 Uhr verwandelt sich das Cavatappi in eine kleine, feine Weinbar. Gegen ein Korkengeld können dann alle Weine gekostet werden. Bei köstlichen Gerichten und den dazu passenden Weinen lässt sich der Wochenausklang stilvoll begehen. Die kleine Speisekarte wird durch saisonale Gerichte ergänzt. Zurzeit werden verschiedene Variationen mit Trüffel angeboten.

Neben edlen Tropfen führt das Cavatappi auch ein großes Angebot an Feinkost-Spezialitäten wie Pasta und Soßen, Antipasti, Gewürze, Essige und Öle sowie Espresso, Gebäck und Schokolade. Auch ein großes Käse- und Wurstsortiment gehört zum Angebot. Und auch, wer eine schöne Idee für ein Geschenk sucht, sollte einmal das Cavatappi besuchen. Neben Geschenkekörben eigenen sich auch Weinpräsente in Holzkisten und Espressozubehör als Überraschung.

Von Donnerstag bis Samstag, 1. bis 3. November, feiert das Cavatappi seinen 20. Geburtstag. Extra hierfür wird ein Jubiläumspavillon im Hof aufgebaut. Für 20 Euro Eintritt pro Person kann man köstliche Spezialitäten und edle Weine aus Italien genießen und dabei auch noch etwas für den guten Zweck tun, denn zehn Euro des Eintritts werden an die Aktion Athlets for Charity gehen. Zusätzlich erhält man ein Los für die Genusstombola und mit etwas Glück kann man Magnumflaschen oder Geschenkkörbe gewinnen. Neben dem Jubiläumspavillon hat auch das Ladengeschäft ganz regulär geöffnet. lg

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.10.2018