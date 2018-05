20 Jahre im Zeichen der Musik

Anzeige

Neu in 2015 sind die Konzerte der Jazz-Lounge im Hotel Lanz-Carré, die in stimmungsvoller und lockerer Atmosphäre präsentiert werden sollen. Den Anfang machen "Uli Krug & B-Jugend" am Sonntag, 8. Februar. In Kooperation mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft findet am Sonntag, 17. Mai, ein Klezmer-Konzert mit Helmut Eisel, "JEM" und André Tsirlin im John-Deere-Forum statt. Alle Jazzfans können sich zudem auf das Konzert am Sonntag, 21. Juni, in der Johanniskirche freuen. Drei fantastische Musiker, Sachie Matsushita (Klavier), Erwin Ditzner (Percussion) und Vitold Rek (Kontrabass) improvisieren und fantasieren bei diesem im Kollektiv, frei und ohne vorherige Absprache.

Neben neuen Events und Konzerten setzten Thomas Rainer und seine Mitstreiter aber auch weiterhin auf altbewährte Veranstaltungsreihen. Alle Termine, auf die sich die Lindenhöfer freuen dürfen, sind im Internet zu finden unter www.allegra-online.de. as