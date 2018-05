Anzeige

Seit 2002 findet die kulinarische Wanderung um Obst, Spargel und Wein bereits in Erpolzheim statt. In diesem Jahr wartet die 17. Ausgabe der Veranstaltung am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai, ab 11 Uhr auf Besucher.

Die kulinarische Wanderung in dem kleinen pfälzischen Weindorf Erpolzheim unweit der Deutschen Weinstraße ist ein Fest der besonderen Art: Insgesamt 16 Ausschankstellen bieten hausgemachte Leckereien inmitten der blühenden Obsthaine und saftig grünen Weinberge.

