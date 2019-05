Ab auf den Bauernhof

Traditionell steht am zweiten Juni-Wochenende auf dem Bauernhof Merz und bei „Karins Frische-Kiste“ zwei Tage der offenen Tür an. Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni, wird den Besuchern in Der Hohe Weg zum Rhein 19 wieder einiges geboten: Auf dem Bauernmarkt werden schöner Schmuck und edle Seidenmalereien verkauft. An weiteren Markständen kann man Honig und Spargel sowie Obst und Gemüse vom Hof erwerben und sich direkt über das Lieferserviceangebot von „Karins Frische-Kiste“ informieren.

Wenn man schonmal zu einem Tag der offenen Tür auf einen Bauernhof eingeladen ist, muss dieser selbstverständlich auch erkundet werden. Mit großer Freude führt Bauer Merz die Besucher über den Hof, zeigt ihnen etwa die 5000 Legehennen in ihrem Wintergarten und erklärt ihnen dabei die Funktion verschiedener Gerätschaften. Da Traktoren auf einem Bauernhof nicht fehlen dürfen, werden die 1. Sandhofer Oldtimer und Traktorfreunde ihre Bulldogs präsentieren – Probesitzen erwünscht.

Da so ein Tag auf dem Bauernhof bekanntlich hungrig macht, kommt in Kirschgartshausen der Genuss auch nicht zu kurz. So kann Erdbeerbowle, Apfelsaft aus Baiertal und Secco sowie Traubensaft aus der Pfalz verköstigt werden – eine Weinbar ist ebenfalls zu finden. Für den großen und kleinen Hunger wird so manche Köstlichkeit angeboten. Neben frischen Salaten wie Kartoffelsalat wird es auch Steaks, Bratwurst und Gemüsepfanne vom Grill sowie Fleischkäse geben. Das Rührei mit Bratkartoffel stammt selbstverständlich von den glücklichen Hühnern des Hofes. Zum Nachtisch wartet ein Stück Erdbeerkuchen und Waffeln auf die Leckermäuler.

Am Samstagabend verwandelt sich dann der Scheunenboden in einen richtigen Tanzboden, dann tritt nämlich die Band „Gegenwind“ aus Sandhofen auf. Ruhiger geht es dann am Sonntagvormittag her. Um 10.30 Uhr findet in der liebevoll hergerichteten Scheune ein ökumenischer Gottesdienst statt.

Damit alle Besucher unkompliziert zu den Tagen der offenen Tür anreisen können, wird der in den vergangenen Jahren bewährte Shuttle-Bus wieder zum Einsatz kommen. lg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.05.2019