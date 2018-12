Ein besonderes Highlight ist der Viernheimer Weihnachtsmarkt. Denn dort findet man bereits zum 43. Mal ein abwechslungsreiches Programm, das die wenigen Tage, die noch bis Weihnachten bleiben, schneller vergehen lassen. Geöffnet ist der Markt vor der schönen Kulisse der Goethe-Schule auf dem Rovigoplatz (Schulstraße) noch am Sonntag, 16. Dezember, von 14 bis 20 Uhr.

Auch wenn der 6. Dezember bereits verstrichen ist, können sich die kleinen Besucher hier von 17.30 bis 18.30 Uhr Süßigkeiten aus dem Krabbelsack des Nikolaus nehmen. Außerdem findet wieder zeitgleich zu den Öffnungszeiten der Kunsthandwerkermarkt in der Mehrzweckhalle der Goetheschule statt, auf dem der Hobbykünstlerverein Viernheim seine Werke präsentiert.

Ein besonderes Highlight werden außerdem auch die romantischen Fahrten mit der Pferdekutsche sein, die von 17 bis 18 Uhr durch die Viernheimer Innenstadt unternommen werden können. Die Haltestelle befindet sich in der Schulstraße. Eine Eisstockbahn rundet das Angebot ab.

Lebendiger Adventskalender

Ein ganz besonderes Ereignis ist der „Lebendige Adventskalender“, der noch bis zum 24. Dezember im Herzen der Stadt mit bezaubernden Aktionen wartet. Unter dem Leitgedanken „Mit Besinnlichkeit in die Weihnachtszeit“ organisieren die City-Gemeinschaft und die Stadt Viernheim dieses Projekt. Dabei soll es jeden Tag eine andere Überraschung geben, so Bürgermeister Matthias Baaß.

Viernheimer Vereine, Kirchengemeinden, Geschäfte und weitere Institutionen laden immer um 17 Uhr zu den einzelnen Veranstaltungen ein. Diese dauern zwischen 15 und 30 Minuten. Die Akteure haben sich große Mühe gegeben, um ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen, das in der hektischen Weihnachtszeit Ruhe weckt.

Weihnachtsgewinnspiel

An dieser Stelle soll an das Weihnachtsgewinnspiel erinnert werden, das mit tollen Preisen lockt. Für den ersten Platz wartet eine Reise für zwei Personen nach Potsdam, Rang zwei wird mit einem Gutschein für eine Brille im Wert von 300 Euro belohnt und wer auf die dritte Treppenstufe klettert, kann sich über eine Edelstahl-Mikrowelle von Neff freuen. Außerdem warten 100 weitere kleine Preise auf die Gewinner, unter anderem eine Lederhandtasche oder Musical-Karten.

Teilnahmekarten sind in allen City-Geschäften kostenlos erhältlich – einfach ausfüllen und in einem der teilnehmenden Geschäfte abgeben. Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember. Die Übergabe der drei Hauptgewinne erfolgt am Donnerstag, 20. Dezember, um 18 Uhr in der Sparkasse Starkenburg. Alle weiteren Gewinner werden noch vor Weihnachten schriftlich benachrichtigt. imp

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.12.2018