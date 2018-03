Aktive Senioren in der VHS

Anzeige

Möglichkeit zum stetigen Lernen

Sprachkurse bietet die VHS für die Sprachen Englisch und Französisch in verschiedenen Niveaustufen an. Für Alle, die bei der Technisierung stets am Ball der Zeit bleiben möchten, könnten die PC-Kurse interessant sein. Hier wird, abgestimmt auf die Zielgruppe, das EDV-Grundwissen leicht verständlich vermittelt. Auch in die Welt der Smart- oder iPhone-Telefonie können Interessierte in VHS-Kursen eintauchen, um mit Kindern und Enkeln die neue Kommunikationsform praktizieren zu können und up to date zu sein.

Aber auch in der Abteilung Rat & Tat gibt es viele interessante Vorträge und Seminare wie zum Beispiel die Themen Schenken und Vererben, Erbschleicherei oder Betreuung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, die alle von fachkundigen Rechtsanwälten durchgeführt werden.

Studienreisen

Für Reiselustige bietet die VHS pro Semester meistens zwei Studienreisen, die in Kooperation mit erfahrenen Reiseunternehmen durchgeführt werden, an. Im aktuellen Semester geht es in der Zeit vom 20. bis 29. Mai an die wunderschöne Küste Kroatiens. Die zweite Reise führt die Teilnehmer vom 30. August bis zum 6. September nach Wales. Ausführliche Prospekte zum gesamten Programm der VHS Schwetzingen sind im Anmeldezentrum, Mannheimer Straße 29, erhältlich.

Interessierte an den Kursen der VHS können sich im neuen Programmheft in aller Ruhe einen Überblick über das vielfältige Angebot verschaffen und sich ihren eigenen Kursplan zusammenstellen. red

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.02.2018