Vor 30 Jahren begann die Erfolgsgeschichte des Reformhauses Henkelmann. Nach ihrer Ausbildung zur Drogeristin wagte Ute Henkelmann den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete ihre eigene Drogerie mit Naturprodukten. Innerhalb von gerade einmal zwei Jahren entwickelte sich Henkelmanns Drogerie zum Reformhaus. Aufgrund dieser Neuausrichtung des Unternehmens war eine weiterführende Ausbildung an der Reformhaus Fachakademie notwendig, die Henkelmann erfolgreich abschloss. Auf Fort- und Weiterbildung legt Henkelmann bei sich und ihrem Team großen Wert, so werden regelmäßig Seminare besucht.

Wie wichtig jeder einzelne Kunde für das Reformhaus ist, wird daran sichtbar, dass sich das Sortiment stetig an die Kundenwünsche anpasst. Diese beständige Veränderung und Erweiterung des Sortiments sorgt dafür, dass für alle Kundenwünsche das passende Produkt vorrätig ist. Aber nicht nur das Angebot wird an die Wünsche der Kunden angepasst, sondern auch die Öffnungszeiten. Kunden können in der Mittagspause oder nach der Arbeit ihre Besorgungen entspannt im Reformhaus Henkelmann machen.

Zum umfangreichen Sortiment gehört Naturkosmetik und alles für die natürliche Schönheit – sei es dekorativ und pflegend. Aber auch biologische Lebensmittel sowie Nahrungsergänzungsmittel und Powerfood gehören zum Angebot. Für Teekenner und -genießer bietet das Reformhaus über 200 verschiedene Teesorten und Zubehör an. Zudem findet samstags eine Teeverkostung mit einem Teefachberater statt. Um ihren Kunden neue Produkte vorstellen zu können, werden beständig Proben zum Testen ausgegeben. Und wie wäre es als Geschenkidee einmal damit, Gesundheit zu verschenken? Auf Wunsch stellt das Team individuelle Geschenkkörbe zusammen.

30. Geburtstag wird gefeiert

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums möchte das Reformhaus Henkelmann seinen Kunden einmal Danke sagen und bietet aus diesem Grund von Donnerstag bis Samstag, 1. bis 3. November, besondere Rabattaktionen an. Auf fast alle Produkte erhält man in diesem Zeitraum zehn Prozent Rabatt. Zudem bietet das Reformhaus seinen Kunden den beliebten Mabuka-Honig aus Neuseeland um zehn Prozent vergünstigt an. Ute Henkelmann freut sich bereits heute, ihre Stammkunden, die ihr Geschäft schon von Anfang an begleiten, begrüßen zu dürfen. Aber nicht nur langjährige Kunden dürfen sich über die speziellen Geburtstagsangebote freuen, auch Neukunden bieten die Rabatte einen besonderen Anreiz, auch einmal das Reformhaus Henkelmann in der Lampertheimer Domgasse 10 zu besuchen. lg

