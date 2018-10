Im Fachgeschäft Rath findet man alles für Haus und Garten sowie viele Kerwe Schnäppchen. Diese findet man gleichermaßen im Geschäft als auch auf dem Parkplatz, wo ein spezieller Kerwestand aufgebaut steht. Ein besonderes Kerweschnäppchen: Beim Kauf einer Kaiser Backform „La Forme Plus“ erhalten Kunden zehn Euro Nachlass.

Des Weiteren findet man eine große Auswahl an Pfannen, Topf-Sets und Schnellkochtöpfen der Firmen WMF, Silit und BAF zu einmaligen Sonderpreisen. Auch für die bevorstehende Martins- und Weihnachtszeit gibt es Bräter in unterschiedlichen Preislagen. Außerdem gibt es von den Firmen WMF und Zwilling Kinderbestecke zu günstigen Preisen. Neben zahlreichen Geschenkartikeln, unter anderem der Firmen Leonardo, Ritzenhoff, Casablanca, Fiftyeight finden Kunden bei Rath auch die momentan bei jung und alt sehr beliebte ultimative Trinkflasche von FLSK – das Original. Mit der FLSK Trinkflasche ist es möglich, Getränke mehr als 24 Stunden eiskalt und 18 Stunden heiß zu halten. Die Trinkflaschen sind kohlensäurefest, halten absolut dicht und sind BPA frei. Erhältlich sind sie in drei Größen und unterschiedlichen Farben.

Ein reichhaltiges Angebot an Körben und Taschen der Firma Reisenthel ist ebenfalls erhältlich. Ganz neu eingetroffen in der Seckenheimer Hauptstraße 105 sind diese in den neuen herbstlichen Mustern und Farben.

Und nicht nur für den Hausmann gibt es die preiswerten Laubsauger, die in Windeseile die Straße und den Garten vom Laub befreien. Kettensägen, Sägeböcke und sonstiger Gartenbedarf wie Teleskop Astscheren von Wolf und Gardena hat Rath ebenfalls im Angebot. Kurz: Alles für den Garten.

Übersichtlich hell und freundlich finden Heimwerker bei Rath im Untergeschoß Schrauben, Eisenwaren, Sanitär, Sparleuchten, Schlösser, Schlüsseldienst und Elektro Werkzeuge, wie zum Beispiel Bosch Akku-Schrauber.

Und nicht zuletzt gibt es auf dem Rath-Parkplatz, der sich im Laufe der Jahre zum beliebten Kerwe Treffpunkt entwickelt hat, eine vorzügliche Bewirtung durch die Metzgerei Friedel und für die kleinen Kerwegäste die beliebte kostenlose Hüpfburg.

Als besondere Attraktion werden im Laufe des Nachmittags die Turnerinnen der TSG Seckenheim mit einem Show Akrobatiktanz auf dem Parkplatz des Fachgeschäfts auftreten. pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018