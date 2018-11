„Alles lusdisch, alles klor“

Ludwigshafen.Hexen, Geister, Guggenmusik: Hexen und Geister treiben ihr schauriges Unwesen mit den Zuschauern am Straßenrand. Guggenmusiken, Musik- und Karnevalsvereine sowie Fußgruppen sorgen für Stimmung und heizen den Besucher kräftig ein.

Im Vorjahr gab es einen Rekord mit über 50 teilnehmenden Gruppen, auch in diesem Jahr wird diese Zahl überschritten. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 17. November, gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und dem Großen Rat Ludwigshafen um 11.11 Uhr statt.

Den ganzen Tag lang stellen Guggenmusiken, Solisten sowie Musik- und Karnevalsvereine ihr großes Können auf der Showbühne an dem Lichttor des Rathaus-Centers unter Beweis. „Die hohe Anmeldezahl zu diesem frühen Zeitpunkt verspricht schon wieder einen neuen Rekord“, so Hans-Jürgen Mendel, Vorsitzender der Huddelschnuddler, die die Ludwigshafener Straßenfasnacht und den Dämmerumzug organisieren.

„Waren es im letzten Jahr rund 850 Akteure, werden in diesem Jahr rund 1000 Personen beim Dämmerumzug teilnehmen.“ Ab 17.11 Uhr wird sich der Zug von der Bismarckstraße in Richtung Rathausplatz in Bewegung setzen. Am Zielort werden die Gruppen von Moderator Christoph Heller begrüßt. „Die Ludwigshafener Straßenfasnacht und der Dämmerumzug in Ludwigshafen stehen finanziell auf gesunden Beinen“, freut sich Mendel und dankt den Sponsoren, die diese Veranstaltung in Ludwigshafen ermöglichen. red/LUKOM

