Alte Tradition – neue Ideen

Seit 19 Jahren schon versorgt das Team von GRES Spanien-Fliesen seine Kunden mit importierten original spanischen Fliesen. Seit Januar 2017 hat die Firma ihre neue und moderne Ausstellung nach Neuhersheim verlegt, wo das inhabergeführte Unternehmen über kostenlose Parkplätze für seine Kunden verfügt.

Spanien hat eine sehr alte Tradition in der Herstellung von Fliesen (Azulejos) und gehört zu den Weltmarktführern. Daher bezieht das Team seine hochwertigen Fliesen direkt aus Spanien und zielt dabei auf Kunden ab, die mehr Auswahl, Beratung und Kreativität als in Baumärkten erwarten. Das Team ist es gewohnt, mit Architekten, Planern und Bauträgern zu arbeiten, und hat bereits große Projekte wie das Radisson Blu in Mannheim un-terstützt und beliefert. Doch auch für die private Sanierung eines Badezimmers stehen die Profis mit Geschmack, Ideen und technischem Wissen zur Verfügung. Dabei können sie bei der Umsetzung auf einen riesigen Handwerkerpool zurückgreifen, um zu einem perfekten Ergebnis zu gelangen.

Zum Stadtteilfest Neuhersheim trägt das ortsansässige Team nicht nur finanziell, sondern auch aktiv bei. „Wir kochen Paella, weil diese landestypisch für Spanien ist. Im ersten Jahr waren wir ruckzuck ausverkauft – ein kulinarisches Highlight. Ganz frisch gemacht, mit Zutaten, die wir ebenfalls aus Spanien importieren und nach Originalrezept aus Valencia zubereitet“, freut sich das Team jetzt schon. pr

