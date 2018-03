Alten Glanz wieder herstellen

Anzeige

Einen Moment der Unachtsamkeit und schon ist es passiert. Man hat das Auto an einer Säule gestreift oder konnte nicht schnell genug auf den bremsenden Vordermann reagieren und fährt ihm hinten auf. Speziell bei Neuwagen oder dem schicken Sportwagen ist der anschließende Ärger besonders groß. Aber bei allem Unmut sollte man stets bedenken, dass es sich bei einem Auto um ein Gebrauchsobjekt handelt, das in den meisten Fällen auch wieder repariert werden kann.

Bereits ein kleiner Blechschaden sieht unschön aus und stört einen als Autobesitzer. Damit das Fahrzeug schnell wieder gut aussieht, sollte man einem Profi an die Reparaturarbeiten lassen und sich nicht selbst an der Ausbesserung versuchen. In Fachwerkstätten begutachten die Mitarbeiter den Schaden und geben vorab einen Kostenvoranschlag ab. Sollte man diesen als zu hoch empfinden, hat man immer noch die Möglichkeit, sich in einer anderen Werkstatt zu erkundigen, um anschließend die Angebote miteinander zu vergleichen. Je nach Auftragslage der Autowerkstatt und des Arbeitsaufwands kann dies einige Tage in Anspruch nehmen. Als Überbrückung bieten einige Dienstleister ihren Kunden einen Leihwagen für die Zeit der Reparatur an. Kleinere Betriebe, die dies aufgrund ihrer Größe nicht können, bieten oftmals einen Hol- und Bring-Service an. Dank dieses Angebots müssen sich die Autobesitzer keine Gedanken machen, wie sie nach der Abgabe ihres Fahrzeugs zurück zu ihrem Wohnsitz oder später zur Werkstatt kommen, um ihr Auto wieder abzuholen.

Aber nicht nur Ausbeul- und Lackierarbeiten gehören zu den angebotenen Dienstleistungen von Kfz-Werkstätten. Auch die Instandsetzung nach einem Unfall zählt dazu. Neben der Reparatur von Unfallschäden liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Inspektion von Fahrzeugen. Die dabei entdeckten Mängel, wie etwa fehlendes Öl oder defekte Bremsscheiben, werden behoben. lg