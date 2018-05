Am 21. und 22. Juli wird gefeiert

Anzeige

Mannheim.Bald wird wieder gefeiert: Das Stadtteilfest Schwetzingerstadt/Oststadt findet in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juli, statt – ursprünglich war es für den 14. Juli geplant, musste aber wegen einer großen Veranstaltung verlegt werden.

Wie immer wird sich zum Anlass des Stadtteilfests die Otto-Beck-Straße an der Ecke zur Seckenheimer Straße in eine kleine Partymeile verwandeln, wo sowohl Anwohner als auch Gäste kurzweilige Stunden in netter Gesellschaft erleben können.

Eine leckere Auswahl an Speisen, verschiedene alkoholische und nichtalkoholische Getränke, Musik und mehr erwartet die großen und kleinen Besucher beim diesjährigen Stadtteilfest.