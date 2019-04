Angebote zum Jubiläum

2019 ist ein Festjahr für das Radhaus Viernheim und auch für die Kunden. Seit 25 Jahren besteht das Geschäft bereits. Das ist ein Grund zu feiern, besondere Angebote für die Kunden auszuloben und einen Blick auf die bewegte Geschichte des Radhauses zu werfen.

Zum Jubiläum bieten Andreas Hofmann und sein Team den Kunden eine 0%-Finanzierung für E-Bikes an. Denn schließlich ist das Rad mit dem elektrischen Hilfsmotor teil der Erfolgsgeschichte des Radhauses. Bereits 1995 verkaufte E-Bike-Fachmann Hofmann sein erstes E-Bike an eine Radfahrerein aus dem Odenwald. „Wir waren bei diesem Thema einer der Vorreiter in Deutschland“, verrät Hofmann. „Wir haben das Potenzial des E-Bikes erkannt, lange bevor der große Boom kam. Damit waren wir schon Experten in Sachen Motor-Betrieb, als viele andere erst anfingen, sich mit dem Thema zu beschäftigen.“

Seit zehn Jahren führt Andreas Hofmann nun auch schon ein spezialisiertes Geschäft für E-Räder direkt neben dem Fahrradladen. Dort haben die Kunden die Möglichkeit, in ruhiger Atmosphäre das richtige Modell zu finden. Sie können in aller Ruhe Probe fahren und sich auch mit einem speziellen Bodyscanning System vermessen lassen, um genau das passende Rad zu finden.

Seit seinem Bestehen ist das Radhaus Viernheim auch bekannt für seinen guten Service. Das Team berät nicht nur ausführlich in allen Fragen rund um Fahrräder und Elektroräder, es hilft auch, das bestmögliche Zweirad auszusuchen. Hat sich der Kunde schließlich für ein Rad entschieden, so endet die Betreuung damit nicht. „Wir möchten eine längerfristige Beziehung zu unseren Kunden aufbauen, deshalb ist für uns ein exzellenter Service wichtig,“ betont Andreas Hofmann. Räder, die im Radhaus gekauft wurden, werden in der Reparatur bevorzugt und erhalten obendrein noch Rabatte. Dieser Service kommt bei den Kunden an. Deshalb haben Hofmann und sein Team sich vor Kurzem entschieden, die Öffnungszeiten des Geschäfts zu ändern und erst um 10 Uhr zu öffnen. „So können wir am Morgen länger konzentriert in der Werkstatt arbeiten und so unseren Service noch einmal verbessern und die Bearbeitungszeiten verkürzen“, erklärt der Inhaber.

Und noch eine Neuerung gibt es in diesem Frühjahr: Zum ersten Mal seit vielen Jahren wird das Radhaus Viernheim nicht auf dem Mannheimer Maimarkt vertreten sein. „Aber keine Sorge“, sagt Andreas Hofmann sogleich, „dafür gibt es in diesem Jahr Mai-Angebote bei uns im Laden in Viernheim.“ Vorbeischauen lohnt sich also auch zu dieser Zeit besonders. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.04.2019