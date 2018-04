Aus einer Idee wurde ein Traum

Anzeige

„Erfolge kann man planen“, so kann man die Geschichte von Küchen mit Biss beschreiben. Zusammen mit seiner Ehefrau, Iris Buttler, hat Thomas Buttler sich den Traum eines eigenen Küchenstudios erfüllt. Seit inzwischen mehr als 25 Jahren ist er inzwischen im Küchenverkauf tätig. „In dieser Zeit war es immer mein Ziel mehrere Unternehmen sowie sämtliche Abteilungen und deren Arbeitsweise und Abläufe kennen zu lernen“, beschriebt der Inhaber seine Motivation.

So konnte Thomas Buttler in drei großen Vollsortiments Häusern im Rhein-Main-Gebiet und größeren Küchenstudios viele Erfahrungen sammeln. Gerade die Punkte „Preiskampf“ und „Kundenservice“ waren dort große Themen. Überzogene Rabattversprechungen und endlose Lockangebote waren in allen Unternehmen an der Tagesordnung. Bei solchen Verkaufsstrategien will und wird das Küchenstudio nicht mitspielen. Vielmehr erhält dort jeder Kunde eine Transparenz über seinen Küchenpreis – die Küche wird gemeinsam geplant und die Preisgestaltung genau erklärt.

Diese Philosophie hat sich gerade im ersten Jahr nach der Eröffnung bezahlt gemacht. Viele Kunden konnten durch ihre Leistungen und Transparenz überzeugt werden. Immer wieder kommen auch Kunden die bereits vor 20 Jahren schon mit Thomas Buttlers Beratung und Planung sehr zufrieden waren. Ob Einzelteile, nur Geräte oder eine komplette Küche, bei Küchen mit Biss ist jeder Kunde willkommen. Gerade im Servicebereich ist es wichtig den Kunden wahrzunehmen und behilflich zu sein. Selbstverständlich erhalten sie auch einen Installationsplan vorab, um die Anschlüsse küchengerecht vorbereiten zu können. Auch beim Umzug ist das Unternehmen für seine Kunden da.