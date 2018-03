Automatisch geschützt

Anzeige

Alle drei Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Besonders attraktiv für Langfinger sind Häuser, bei denen offensichtlich gerade niemand zu Hause ist. Einbrecher scheuen das Risiko, auf frischer Tat ertappt zu werden. Daher kann schon die Simulation einer Anwesenheit die Sicherheit für das eigene Hab und Gut erhöhen. Automatisch betriebene Rollläden können somit einen Beitrag zu einem wirksamen Einbruchschutz leisten.

Elektrische oder solarbetriebene Rollläden am Fenster, die verschiedene Hersteller anbieten, können viele Ganoven bereits abschrecken. Sie öffnen und schließen sich automatisch und simulieren so die Anwesenheit der Hausbewohner. Den Ablauf können Mieter oder Eigentümer ganz einfach über eine Funksteuerung festlegen, die über Funk-Zwischenstecker sogar Stehlampen im Raum mit in das Anwesenheits-Simulations-Programm einbeziehen kann. Für den nachträglichen Einbau eignen sich solarbetriebene Produkte besonders gut. Sie sind energieautark, ein zusätzliches Kabel muss nicht verlegt werden. Das erspart lästige Renovierungen wie Tapezier- oder Malerarbeiten. Wer noch mehr tun will, kann mit einbruchhemmenden Fenstern oder Zubehör die persönliche Sicherheit erhöhen – sowohl beim Neueinbau als auch nachträglich bei schon vorhandenen Fenstern

Selbst das Dachfenster kann von Einbrechern als Einstiegsort ausgemacht werden, wenn äußere Bedingungen wie vorgelagerte Garagendächer die Erreichbarkeit begünstigen. Deshalb gibt es Dachfenster in der Sonderausführung Einbruchschutz mit zusätzlichen Sicherheitskomponenten. So ist die Scheibe mit dem Fensterflügel verklebt und gegen Aufhebeln verstärkt.