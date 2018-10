Zwei Filialen betreibt das Ladenburger Autohaus Kiener, die sich ideal ergänzen: Am Haupthaus, das seit 1984 in der Boveristraße 36 in Ladenburg ansässig ist, verkauft der Familienbetrieb Neuwagen der Marke Seat. An der Wallstadter Straße, in zentraler Lage zwischen Aral-Tankstelle und Einkaufszentrum, sind Gebraucht- und Jahreswagen im Angebot.

Verkauf und Ankauf

Auf rund 2000 Quadratmetern präsentiert das Autohaus ständig rund 50 Autos aller Marken. Junggebrauchte, Jahreswagen, EU-Fahrzeuge und Tageszulassungen sind zu haben. „Alle werden technisch geprüft, bevor sie auf den Platz kommen“, betont der Kfz-Meister, Karosseriebauer und für alle Marken zertifizierte Automobilverkäufer André Kiener. „Wir verkaufen nicht nur, sondern kaufen auch an“, führt er aus. Sein Angebot: „Alle Gebrauchten haben einemindestens einjährige Garantie, wenn nicht anders ausgezeichnet.“ Von montags bis freitags 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie samstags 9 bis 13 Uhr sind die beiden Standorte geöffnet. pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018