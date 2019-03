Backstube feiert Jubiläum

Die Erfolgsgeschichte des Backparadies Hug ist die Erfolgsgeschichte einer Familie und die Erfolgsgeschichte von Qualität und Handwerk. Dies sind die Rezepte, die die Grundlage bilden für eine 115 Jahre lange Historie der Backkunst. In Murg, nahe der deutsch-schweizerischen Grenze, hat das Backparadies Hug seinen Ursprung, denn hier wurde der Name Hug erstmals erwähnt.

In diesem Jahr darf Familie Hug mit ihren Kunden ein weiteres Mal Jubiläum feiern. Seit 30 Jahren ist das Unternehmen mit seiner Produktion in der Otto-Hahn-Straße in Lampertheim beheimatet. Man entschied sich damals aus der Stadt hinaus „auf die grüne Wiese“ zu gehen, um den höher werdenden Ansprüchen gerecht zu werden. Eine gute Entscheidung, denn kontinuierlich wächst die Backparadies Hug GmbH.

Thomas Hug, der mit seiner Frau Evi die Geschäfte führt, macht nicht viele Worte um das Jubiläum. Lieber lässt er die Produkte sprechen, denn die sind es schließlich, die das Familienunternehmen so erfolgreich machen. Deshalb erhalten die Kunden im April besondere Jubiläums-Angebote. So gibt es zum Beispiel das Rübli-Brot als Brot des Monats. Ebenso im Angebot ist ein gefülltes Streusel-Stück als Stückchen des Monats, die Rüble-Schnitte als Kuchen des Monats und das Eierbrötchen als Snack des Monats.

Seit jeher ist die Philosophie gleich geblieben: „Statt an Zutaten zu sparen wollen wir lieber mit hoher Qualität die Zukunft bestreiten. Denn als Familienbetrieb in der fünften Generation liegt es uns sehr am Herzen, dass unsere Kunden glücklich sind und immer gerne wieder kommen. Denn so wie unsere Kunden unsere unverfälschten Backwaren schätzen, so schätzen wir unsere Kunden und orientieren uns daher auch bei der Umsetzung von Neuheiten an ihren Wünschen.“ Mittlerweile arbeiten 170 Mitarbeiter daran, diese Philosophie jeden Tag aufs Neue umzusetzen – nicht nur in Lampertheim, auch in Bürstadt, Viernheim, Bensheim, Bensheim-Auerbach, Einhausen, Lorsch, Hemsbach, Heppenheim, Weinheim und Zwingenberg in den zahlreichen Filialen.

Und auch für die Zukunft ist das Backparadies Hug gut gerüstet, das sich jetzt schon in der sechsten Generation beweist. Mit Daniel Hug steht der nächste Bäckermeister in den Startlöchern. Seit 2015 ist der Betriebswirt des Handwerks mit an Bord und bringt viele neue Ideen und Impulse aus der neuen Bäckerwelt mit ein. Nach einigen Stationen im In- und Ausland will er nun das Gelernte in den Familienbetrieb einbringen. „Wir wollen unsere Region mit dem täglichen Brot versorgen und dabei immer Spitzenqualität abliefern“, beschreibt Daniel Hug, dass auch für ihn die gleichen Grundsätze gelten.

Bereits im November steht übrigens das nächste Jubiläum ins Haus: Die Bäckerei in Lampertheim feiert 60-jähriges Bestehen. Denn bereits im Jahr 1959 eröffneten Karl-Heinz und Marga Hug hier ihre erste Bäckerei. zg

