Bau- und Innenausbau vom Fachmann

Wer in seinem Haus oder seiner Wohnung renovieren, umbauen oder ausbauen möchte, ist bei der Bau- und Möbelschreinerei Heiko Schmidt genau richtig. Sie unterstützt und berät Kunden nach ihren Wünschen und bietet ihnen auf Wunsch auch Kooperationen mit anderen Gewerken und damit handwerkliche Leistungen aus einer Hand an. Der Anspruch des Unternehmens ist es, allen Räumen eine eigene Form zu verleihen, die zu den Kunden und zu ihrem Lebensstil passt.

Bereits seit 2004 ist die Bau- und Möbelschreinerei Heiko Schmidt eine feste Größe in der Metropolregion Rhein-Neckar mit Sitz in Ladenburg. Hier gestalten, planen und fertigen die Mitarbeiter für ihre Kunden mit viel Liebe zum Detail vollständige Einrichtungskonzepte. In handwerklicher Perfektion werden heimische Massivhölzer und innovative Werkstoffe von hoher Qualität verarbeitet. Beim Design legt das Unternehmen großen Wert auf hohe Funktionalität in einer zeitlos modernen Formgebung. Dieser Qualitätsanspruch und die Freude am technischen Detail beginnt bereits bei der Entwurfsfindung für und mit dem Kunden. Dank der innovativen und fotorealistischen CAD-Unterstützung entstehen hier ganz persönliche und individuelle Einrichtungslösungen mit einer hohen Wertigkeit.

Vom Möbelunikat bis hin zu großen Projekten – das Leistungsportfolio des Betriebs reicht von der Einzelfertigung von Maßmöbeln über das Verlegen von Parkett, den Einbau von Zimmer- und Haustüren bis hin zur Fenster- und Rolladenmontage für Privat- und Gewerbekunden. Dafür arbeitet das Unternehmen Hand in Hand mit den Kunden, Architekten, Innenarchitekten und kompetenten Partnern. Gemeinsam werden maßgeschneiderte Lösungen gesucht und professionell in die Praxis umgesetzt.

Als größte Schreinerei in der Metropolregion Rhein-Neckar mit inzwischen über 30 Mitarbeitern hat der Betrieb seine Büroräume im Jahre 2018 erneut erweitert, um dem Leistungsanspruch der treuen Kunden gerecht zu werden. Zudem begrüßt man diese sehr gerne im über 200 Quadratmeter großen Showroom. Hier werden unter anderem Schranksysteme, Fenster, Glasschiebetüren, Rolläden, Beschattungen, Terrassenbeläge, Haus- und Zimmertürelemente und vieles mehr präsentiert. pr/red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018