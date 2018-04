Bequeme An- und Abfahrt dank optimaler Anbindung

Anzeige

Die optimale Anbindung der Ludwigshafener Innenstadt an die Fernstraßen der Umgebung und an das Netz des öffentlichen Nahverkehrs gewährleistet eine stressfreie Anreise zum verkaufsoffenen Sonntag in Ludwigshafen. Zudem wartet die City mit einer großen Zahl von zentralen Parkplätzen auf. Von den Parkhäusern Rathaus-Center, Walzmühle und Rhein-Galerie ist es nicht weit zu den Geschäften der City. In keiner Einkaufstadt der Metropolregion Rhein- Neckar funktionieren An- und Abfahrt und das Parken so problemlos wie in Ludwigshafen.

Besonderer Service für Elektro-Fahrzeuge

Das Parkhaus Walzmühle empfiehlt sich an den Einkaufstagen als stressfreies Parkhaus, da es eine enorme Kapazität von rund 1200 Stellplätzen auf fünf Etagen anbietet. Für alle Besitzer eines Elektrofahrzeuges bietet die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (LUKOM) im Parkhaus Walzmühle ein besonderes Schmankerl: Für den Betrag von 3,40 Euro ist neben dem Parken auch das Laden des Fahrzeugs inklusive. Die LUKOM mit einem Parkhausteam von acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewirtschaftet insgesamt 3829 Stellplätze in vier Parkhäusern und auf sechs Parkplätzen. Im zentrumsnahen Parkhaus Bürgermeister-Grünzweig-Straße werden sogar Parkplätze im komfortablen XXL-Format angeboten. pr