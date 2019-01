Beste Tropfen in wundervoller Atmosphäre

Es ist angerichtet: Die achte Rotweinwanderung in Schriesheim am Sonntag, 3. Februar, kann kommen. Alles, was zum Erfolg dieser traditionellen und einzigartigen Rotweinwanderung durch die Weinberge von Nöten ist, hat der Verkehrsverein in trockene Tücher gepackt. Worauf er und die acht teilnehmenden Winzer jedenfalls keinen Einfluss haben, ist das Wetter. Doch die Erfahrung aus den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass das Wetter bei der Rotweinwanderung immer eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Und die Palette reichte von Sonnenschein über Schmuddelwetter bis hin zu eisigen Temperaturen. „Einmal war es so kalt, dass der Rotwein in den Gläser fast gefroren wäre“, erinnerte sich die erste Vorsitzende des Verkehrsvereins Irmgard Mohr.

Offizieller Start ist am Sonntag, 3. Februar, um 11 Uhr vor dem Alten Rathaus. Dort werden die Wanderer von Bürgermeister Höfer, den Weinhoheiten, von den Jagdhornbläsern und dem Team des Verkehrsvereins begrüßt.

Wer sein Rotweinglas nicht über die gesamte Strecke in der Hand tragen will, kann die von den Damen der AWO gehäkelten Weinglasbehälter zum Umhängen erwerben. Von dort führt der Weg über den Kehlweg zum zweiten Stand, der vom Weingut Rosenhof und dem Restaurant „La Perseria Mashti“ betrieben wird. An Station drei erwartet das Weingut Jäck in Kooperation mit dem Strahlenbergerhof die Wanderer, und die Station vier bewirtschaften das Wirtshaus im Mühlenhof und Forschners im Schützenhaus gemeinsam. Von da an geht es erneut abwärts zum Weingut Wehweck in den Dossenheimer Weg. Wieder Richtung Stadt kommt man zur Winzergenossenschaft und dem Caterer „Foodliner“ Bernd Müller. Vorletzte Station im Dossenheimer Weg ist der Stand der Winzerfamilie Bielig, der mit Forschner Schützenhaus die Gäste bewirtet. Der Abschluss der Rotweinwanderung befindet sich in diesem Jahr in der Heidelbergerstraße und zwar im Hof der ehemaligen Metzgerei Forschner.

Alle Winzer schenken ihre besten Tropfen aus, und die Gastronomen verwöhnen die Wanderer mit allerlei Gaumenfreuden, angefangen von deftigen Suppen über Spezialitäten wie „Falafel – panierte Kichererbsenringe“ über Burger mit Rotweinzwiebeln bis hin zu Ragout vom heimischen Wildschwein. Das Ende der Rotweinwanderung wird gegen 18 Uhr sein.

Die gesamte Wegstrecke ist gut ausgeschildert. Die Vorsitzende bittet darum, sich an den Wegweiser zu halten. Weiter befinden sich auf der Strecke genügend Toilettenhäuschen. Gerlinde Gregor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019