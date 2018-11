Besuch bei den Dessous-Expertinnen

Jede Frau möchte gut aussehen, vor allem, wenn es ums „Darunter“ geht. Doch nicht nur die Optik zählt. Modernes Design geht beim Mannheimer Dessous-Experten Felina Hand in Hand mit bester Qualität, perfekter Passform und unvergleichlichem Tragekomfort. Und das bereits seit der Firmengründung im Jahr 1885.

Im Outlet in der Melchiorstraße 1 im Stadtteil Neckarstadt wird auf 150 Quadratmetern eine umfassende Produktpalette der Marken Felina und Conturelle zu reduzierten Preisen und bis in große Cup-Größen angeboten. Darunter Kollektionen aus Vorsaisons, Zweite-Wahl-Artikel und Restposten, die mindestens 30 Prozent unter dem regulären Verkaufspreis liegen. Modisch und sexy präsentiert sich die Marke Conturelle, feminin-elegant zeigt sich die Felina-Kollektion. Abgerundet wird das Sortiment durch Bademoden und Nachwäsche.

Die Dessous-Expertinnen im Felina-Outlet nehmen sich Zeit und gehen offen auf die Wünsche ihrer Kundinnen ein – ob raffiniert mit Spitze oder lieber sportiv-schlicht, lieber in Farbe, klassisch in schwarz oder in schmeichelnden Hauttönen. Und wer noch das Richtige für besondere Gelegenheiten sucht, bei denen das Dekolleté etwas tiefer sein darf oder die Figur durch Shaping-Bodys und -Hosen unsichtbar optimiert werden soll, wird hier ebenfalls fündig.

Sind die Preise auch attraktiv, so steht für das perfekte „Darunter“ doch die Beratung von Frau zu Frau im Vordergrund. pr/imp

