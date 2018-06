Anzeige

„Wein auf Bier – das rat’ ich dir. Bier auf Wein – das lass sein.“ Dieses Sprichwort beeinflusst oft die Strategie eines trinkreichen Abends, wenn entschieden wird, was zuerst getrunken werden sollte. Auch wird davor gewarnt, zu viele verschiedene Getränke durcheinander zu trinken. Möglichst wenig Kopfschmerzen am Tag darauf sind das Ziel. Das Sprichwort bewahrheitet sich nur leider nicht. Letzten Endes kommt es auf den aufaddierten Alkoholgehalt an, der konsumiert wird und nicht auf die Art des Getränkes. Es gibt aber tatsächlich einen wahren Kern: wenn man verschiedene alkoholische Getränke durcheinander trinkt, tendiert man dazu, mehr zu konsumieren. Abschließend ist also zu sagen: Mehr Promille – mehr Kopfschmerzen. lb