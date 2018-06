Blau wie der Himmel und groß wie der Ozean

Anzeige

Es wird heiß – und das nicht nur draußen vor der Tür. Die Schmucktrends diesen Sommer versprechen Vielfalt, Kreativität und für jeden die Möglichkeit, sich mit seinen Accessoires auszudrücken. Kurzum, heiße Looks der Saison warten auf die modebewusste Frau, die bei einem Shopping-Bummel am verkaufsoffenen Sonntag in Ladenburg ganz sicher fündig wird und sich die angesagten Styles bei den Juwelieren der liebenswerten Stadt besorgen kann.

Die Farbe Blau

Laut der Vogue ist besonders die Farbe Blau angesagt, egal, ob bei Ohrringen in Azurtönen oder stilvollen Ketten. Blau soll es sein wie der Ozean, was direkt Urlaubsgefühle weckt und auf den Sommer erst so richtig einstimmt. Dabei kann man die Trendfarbe zu ungefähr allem kombinieren, seien es Silber-, Gold- oder Bronzestücke. Zudem ist auch transparenter Schmuck gerade groß im Kommen – nach den Vogue-Modespezialisten ist dieser Trend nicht nur bei Schuhen und Taschen ein Kassenschlager, sondern auch bei Ohrringen und Ketten: Aus Kunststoff oder Glas sind sie ein echter Hingucker an heißen Tagen.

Worin sich alle Modegötter einig sind, ist das große Comeback der Brosche. Ja, richtig gehört: Wie so viele verloren geglaubte Modestücke kommt auch Omas liebster Anhänger zurück. Der reich verzierte Blickfang wird diese Saison erneut die Dekolletés und Oberteile der Frauen zieren und schafft es somit, jedes noch so schlichte Outfit trendig und stilvoll aufzuwerten. Dabei darf es sehr gerne auffällig zugehen, und laut Women’s Health ist auch ein Stilbruch, etwa eine Perlenbrosche auf einem College-Blazer, kein Tabu, sondern ein echtes Statement.